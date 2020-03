I fatti del giorno - Italia

- Coronavirus: Conte, battaglia si vince tutti insieme, è il momento della responsabilità - Un nuovo decreto ad aprile con altri 25 miliardi, maggiori aiuti alle piccole e medie imprese e un confronto ancora più "significativo" con le opposizioni: sono alcuni degli impegni presi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che oggi, prima del Consiglio europeo, ha spiegato davanti all'Aula del Senato le misure varate dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il premier ha aperto il suo intervento ricordando che bisogna "operare concretamente" affinché il ricordo del sacrificio del personale sanitario che sta lottando contro il coronavirus "non si perda". Tutti, ha precisato dopo il lungo applauso dell'Aula a tutte le vittime, "potranno giudicare il nostro operato. Ma ora è il momento dell'azione e della responsabilità. Nessuno può fuggire dalla responsabilità". Il premier ha ammesso che si tratta di una "una prova durissima", che mai avrebbe immaginato di dover combattere ma ha garantito che la battaglia del governo "non conosce confini". (segue) (Rin)