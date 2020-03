I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Fico, usare risorse pubbliche degli Stati e dell'Europa per aiutare chi è in difficoltà - Il presidente della Camera, Roberto Fico, si è detto convinto che "vanno usate le risorse pubbliche di tutti gli Stati e dell'Europa per aiutare chi è in difficoltà. La coperta sia larga. La Banca centrale europea deve fare grandi operazioni per immettere liquidità nel sistema. Tutte le istituzioni finanziarie - ha spiegato la terza carica dello Stato, ospite di Rtl 102.5 - devono far sì che ci sia protezione e non sciacallaggio. In Borsa ci siano controlli accurati". (segue) (Rin)