I fatti del giorno - Italia (3)

- Coronavirus: Protezione civile, Borrelli negativo a tampone - Il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, è risultato negativo al tampone del Covid-19. A renderlo noto è la stessa Protezione civile che segnala come Borrelli continui "attualmente ad accusare un lieve stato influenzale". Il capo della Protezione civile continuerà a lavorare da casa, restando in in continuo contatto con il comitato operativo e l'unità di crisi. Ieri pomeriggio Borrelli non aveva partecipato, a titolo del tutto precauzionale, alla consueta conferenza stampa delle 18 per comunicare i dati sul contagio. (segue) (Rin)