I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Sala, per dipendenti Comune rientro a lavoro su base anagrafica per limitare rischi - Il ritorno al lavoro venga fatto con una gradualità che tenga conto dell'aspetto anagrafico. È una delle suggestioni cui ha accennato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso del quotidiano collegamento da Palazzo Marino. Sottolineando che non si tratta di teoria, "io ci sto pensando per le migliaia di dipendenti del Comune di Milano”, il sindaco ha spiegato che l'ipotesi deriva dal fatto che “la pandemia contagia in maniera indiscriminata tutte le età, sopra i 20 anni, ma diventa più rischiosa, addirittura letale, man a mano che l'età si fa avanzata”. Sala ha inoltre invitato i cittadini a una riflessione sulla app "che localizza e vede i nostri movimenti per associarla nelle zone dove il rischio pandemico è più forte: è certo che è una violazione della privacy, ma è altrettanto certo che è utile". (Rin)