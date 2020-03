I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Coronavirus: Siria, confermato quinto caso di contagio - Le autorità di Damasco hanno confermato il quinto caso di contagio da coronavirus sul territorio controllato dalle forze governative. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa siriana "Sana". Secondo il ministero della Salute, il quinto paziente affetto da coronavirus è provenuto dall’estero ed è stato messo immediatamente in quarantena. Per contenere l'epidemia, le autorità governative siriane hanno imposto il coprifuoco dalle 18 alle 6 del mattino in tutte le provincie della Siria sotto il controllo di Damasco. Durante il coprifuoco, tutte le attività commerciali e i negozi saranno chiusi e sono previste sanzioni per i trasgressori. Il ministero dell'Interno ha dichiarato che sono state prese tutte le misure necessarie per attuare il coprifuoco, aggiungendo che potranno circolare ambulanze, vigili del fuoco, gli operatori dei servizi elettrici, idrici e delle comunicazioni e stampa. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Sana", il ministro degli Interni, Mohammad al Rahmoun, ha invitato i cittadini al pieno rispetto del coprifuoco per la loro sicurezza, affermando che qualsiasi trasgressore sarà detenuto e dovrà affrontare misure legali. (segue) (Res)