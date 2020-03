I fatti del giorno - Medio Oriente (4)

- Siria: amministrazione autonoma curda nel nord-est programma processi contro miliziani Is - L’amministrazione autonoma curda nel nord-est della Siria programma di avviare presto processi contro sospettati di appartenenza allo Stato islamico. Lo riferisce il portale d'informazione siriano "Enab Baladi", vicino all'opposizione anti-governativa. Il Consiglio per la giustizia sociale dell’amministrazione autonoma sta lavorando all’instaurazione di un tribunale speciale per giudicare i presunti combattenti stranieri il cui rimpatrio è stato negato dai paesi di origine. (segue) (Res)