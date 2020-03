I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Coronavirus: Turchia, salgono a 59 i decessi conseguenti al contagio - In Turchia il numero di decessi conseguenti al contagio da coronavirus è salito a 59. Lo ha reso noto tramite Twitter il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, riferendosi ai dati relativi al 25 marzo. Il totale di contagiati ammonta a 2.433. Stando alle dichiarazioni del presidente Recep Tayyip Erdogan, la Turchia ha finora effettuato quasi 28 mila test, sta monitorando 53 mila persone al loro domicilio e altre 8.554 negli ospedali. Lo scorso 23 marzo, Koca ha annunciato che la Turchia ha iniziato la produzione in serie di respiratori polmonari necessari per far fronte alla pandemia di coronavirus. Il ministro ha dichiarato che la Turchia ha acquisito un’esperienza importante nella lotta contro il coronavirus e mira ad anticipare le dinamiche di evoluzione della pandemia. "Vogliamo perdere il meno possibile in questa epidemia che colpisce il mondo", ha dichiarato Koca. "Non esiste quasi alcun esempio nel mondo della solidarietà che proponiamo contro il coronavirus. In questo periodo, stiamo cercando di migliorare i pagamenti supplementari del personale sanitario. Tutto il materiale viene fornito e continuerà ad essere fornito ai nostri ospedali universitari”, ha aggiunto il ministro. (Res)