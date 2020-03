Asia meridionale: coronavirus, allarme Amnesty per lavoratori a giornata, profughi e detenuti

- Amnesty International ha espresso preoccupazione per la diffusione dell’epidemia di coronavirus in Asia meridionale e ha esortato le autorità dei paesi dell’area a intensificare gli sforzi per proteggere i gruppi emarginati e vulnerabili. L’organizzazione per i diritti umani ha osservato che le misure di blocco delle attività, dei servizi e degli spostamenti non essenziali potrebbero non essere sufficienti a contenere il contagio in paesi con gravi carenze di strutture sanitarie. Inoltre, ci sono molte categorie a rischio: lavoratori a giornata, rifugiati e sfollati dai conflitti, detenuti, oltre agli operatori della sanità. Secondo la nota “i numeri sono in forte aumento su base giornaliera e si stima che siano significativamente più alti di quelli riportati a causa della scarsità dei test” e a lungo termine sarà necessaria l’assistenza internazionale. (segue) (Inn)