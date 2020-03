Asia meridionale: coronavirus, allarme Amnesty per lavoratori a giornata, profughi e detenuti (3)

- Amnesty ha ricordato che gli Stati hanno l’obbligo di fornire dispositivi di protezione individuale ai loro operatori sanitari, ma ha evidenziato che le fasce vulnerabili sono molto più estese. La stragrande maggioranza dei lavoratori nell’Asia meridionale si guadagna da vivere nell’economia informale, spesso con salari giornalieri, e che le loro attività e i loro guadagni vengono meno con i blocchi. In generale, poi, la regione è a basso reddito e la rete di protezione sociale è inadeguata se non assente. “Nessuno dovrebbe essere costretto a fare la scelta perniciosa tra fame e infezione”, ha sintetizzato Patnaik. L’organizzazione ha invocato informazioni accessibili e accurate per tutti i cittadini, denunciando carenze, se non sottovalutazioni o manipolazioni, anche nella comunicazione. (segue) (Inn)