Asia meridionale: coronavirus, allarme Amnesty per lavoratori a giornata, profughi e detenuti (4)

- L’Asia meridionale ha una delle più grandi popolazioni di rifugiati e profughi nel mondo, tra cui tre milioni di afgani registrati e non registrati in Pakistan e oltre un milione di rifugiati rohingya in Bangladesh. “Per le persone sfollate da conflitti, il distanziamento sociale non è un’opzione, l’assistenza sanitaria non è facilmente disponibile e le necessità di base sono una lotta quotidiana. Gli Stati hanno l’obbligo non solo di assicurare che siano inclusi nella risposta alla crisi Covid-19, ma anche di rispondere ai loro bisogni particolari”, ha affermato il dirigente. Un altro punto critico è quello delle prigioni, spesso in condizioni disumane di sovraffollamento, scarsa aerazione e pessimi servizi igienico-sanitari. (Inn)