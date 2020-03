Serbia: coronavirus, oggi o domani decisione su possibile "chiusura" di Belgrado

- Un'eventuale "chiusura" delle città di Belgrado, Nis e Valjevo contro la diffusione del coronavirus sarà decisa oggi o nella giornata di domani: lo ha detto il capo dell'ufficio per i rapporti con i media della presidenza serba, Suzana Vasiljevic, all'emittente "Prva". Vasiljevic ha precisato di non avere ancora dettagli sull'eventuale decisione che potrebbero prendere le autorità nazionali. Nella giornata di ieri il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha dichiarato che i maggiori focolai di coronavirus in Serbia sono la capitale Belgrado e le due città di Nis e Valjevo. "Belgrado è decisamente il maggior focolaio, seguono Nis e Valjevo. Kikinda era all'inizio il maggior focolaio, lì abbiamo ancora tre o quattro persone in condizioni critiche", ha precisato Vucic. (segue) (Seb)