Serbia: coronavirus, oggi o domani decisione su possibile "chiusura" di Belgrado (2)

- Secondo il capo dello Stato serbo, "per la prima volta" le autorità del paese balcanico attendono "un salto drammatico" nel numero dei contagiati a causa dell'aumento dei test effettuati. Nella giornata di ieri erano 384 le persone contagiate in Serbia secondo quanto reso noto dal ministro della Sanità, Zlatibor Loncar. In una conferenza stampa tenuta ieri a Belgrado, Loncar ha precisato che sono state testate 245 persone nelle 24 ore precedenti. Di queste, 81 sono risultate positive al virus. Nell'area del distretto di Pomoravlje sono state individuate 14 persone positive, mentre 73 persone sono in quarantena e 860 sotto sorveglianza attiva. (Seb)