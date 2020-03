I fatti del giorno - Nord Africa

- Libia: Lna annuncia la conquista di Ras Agedir, al confine con la Tunisia - L'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar ha annunciato di aver preso il controllo della città di Ras Agedir, al confine della Tunisia, dopo aver precedentemente conquistato Abu Kammash, più a est. Fonti locali hanno riferito che l'Lna non è ancora entrata al valico di frontiera, nonostante il ritiro delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna), provenienti dalla città di Zuwara, rilevando che "le unità dell'Lna sono in attesa di coordinarsi con le autorità della Tunisia". Il battaglione Tariq bin Ziyad dell'Lna aveva annunciato in precedenza di aver preso il controllo delle città di Zelten, Riqdalin e al Assah, a ovest di Zuwara, indicando che la strada costiera verso il confine tunisino era ora aperta. (segue) (Res)