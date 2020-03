I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: forze Haftar entrano oggi a Zuara dopo accordo con milizie locali - Le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar sono attese oggi nella città di Zuara, nell'ovest della Libia. E' previsto infatti un ingresso pacifico delle forze di Haftar in città in seguito ad un accordo raggiunto ieri con gli amministratori e le milizie locali, che hanno accettato di consegnare la zona all'Lna senza opporre resistenza. Secondo quanto riporta il sito informativo libico "Afrigate news", una delegazione di Zuara si è recata ieri presso la base aerea di al Watiya, controllata dall'Lna, per trattare la resa. Nel corso di una riunione è stato deciso di consegnare la città pacificamente. Alcune fazioni del Consiglio militare di Zuara avrebbero chiesto di resistere militarmente all'avanzata delle forze di Haftar, trovando l'opposizione delle tribù locali che hanno invece deciso di consegnare la città evitando nuovi scontri. Le forze di Haftar hanno conquistato ieri diverse città della fascia di confine tra Libia e Tunisia. (segue) (Res)