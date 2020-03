I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: Sarraj, lanciata operazione militare per rispondere agli attacchi terroristici - Il capo del governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha annunciato di aver dato l'ordine alle sue forze di eseguire un'operazione militare sotto il nome di "Tempesta di pace" al fine di "rispondere ai ripetuti attacchi terroristici sui civili" condotti dall'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar sui quartieri di Tripoli. "Abbiamo confermato che risponderemo alle continue violazioni della tregua e abbiamo detto e continuiamo a dire che non resteremo fermi", ha detto Sarraj in una dichiarazione ufficiale questa mattina. Il premier libico ha sottolineato: "La ‘Tempesta di pace’ è una vendetta per le vittime delle operazioni della milizia terroristica e dei mercenari. Risponderemo con forza a qualsiasi aggressione contro di noi". (segue) (Res)