I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Coronavirus: aumentano a 456 i casi di contagi in Egitto - Proseguono i contagi da coronavirus in Egitto, che ha registrato finora un totale di 456 casi. Secondo quanto annunciato ieri dal ministero della Sanità, dall’inizio della pandemia 21 persone sono decedute, 18 risultano ricoverate, mentre 95 sono guarite. Parlando ieri in conferenza stampa, il ministro della Sanità, Hala Zayed, ha affermato che le autorità sanitarie hanno messo in quarantena circa 25 mila persone che sono venute di recente in Egitto prima di bloccare il traffico aereo. Con i suoi oltre 100 milioni di abitanti, l’Egitto è il paese arabo più popoloso e, potenzialmente, rappresenta un bacino ideale per la diffusione dell’epidemia di Covid-19. Le misure stringenti del governo del Cairo suggeriscono che la situazione potrebbe essere molto peggiore di quella presentata ufficialmente. (Res)