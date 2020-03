Bce: volatilità mercati spiccatamente aumentata per effetto diffondersi coronavirus

- La propensione al rischio a livello mondiale ha subito un brusco peggioramento e la volatilità dei mercati è spiccatamente aumentata con il diffondersi del coronavirus in tutto il mondo verso la fine del periodo in esame (compreso tra il 12 dicembre 2019 e l’11 marzo 2020). Lo afferma il Bollettino trimestrale della Banca centrale europea pubblicato oggi. I tassi a lungo termine privi di rischio dell’area dell’euro - nota la Bce - hanno segnato una marcata riduzione, raggiungendo livelli significativamente inferiori rispetto a quelli di inizio periodo. La curva a termine dell’Eonia (Euro overnight index average) ha evidenziato un drastico spostamento verso il basso; la sua inversione per le scadenze a più breve e medio termine ha fornito indicazioni sulle quotazioni di mercato di un ulteriore accomodamento monetario. In linea con il forte incremento dell'avversione al rischio a livello mondiale, nell’area dell’euro le quotazioni azionarie hanno subito una notevole riduzione, mentre i differenziali delle obbligazioni sovrane e societarie si sono ampliati. Sui mercati valutari, caratterizzati da condizioni di volatilità, l’euro si è sensibilmente apprezzato nei confronti delle divise dei 38 più importanti partner commerciali dell'area.(Com)