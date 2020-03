Coronavirus: Pd, decongestionare porti per assicurare trasporti merci di produzioni essenziali

- Nell'emergenza del sistema economico e industriale, bisogna garantire la circolazione di tutte le merci che provengono dalle aziende che sono state ritenute essenziali. Lo scrivono in una lettera al governo i deputati e senatori del Partito democratico delle commissioni Trasporti di Camera e Senato. "E' urgente - affermano - un intervento governativo per decongestionare i porti italiani da tutte quelle navi commerciali proveniente da paesi asiatici e americani che trasportano merci non essenziali e che già in queste ore rischiano di bloccare tutto il sistema logistico nazionale". Nella lettera indirizzata al presidente del Consiglio, Conte, al ministro dell’Interno, Lamorgese, e al ministro dei Trasporti, De Micheli, i parlamentari scrivono che "la soluzione esiste e non richiede alcun intervento legislativo. Si tratta di autorizzare le aziende - per via prefettizia - a ricevere o spedire i carichi commerciali presso i propri magazzini merci o ad aree di stoccaggio di propria competenza. Ovviamente fermo restando il blocco delle produzioni. Quello che chiediamo - concludono - è dunque la possibilità di far funzionare i soli magazzini delle aziende la cui attività produttiva è stata sospesa dal Dpdm del 23 marzo, per evitare che le aree portuali italiane vengano intasate nelle prossime ore dall’arrivo di carichi commerciali già in viaggio". (Rin)