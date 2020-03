Coronavirus: applauso in Senato quando Conte ricorda file autocarri Esercito carichi di bare

- Analogamente a quanto accaduto ieri a Montecitorio, anche l'Aula di palazzo Madama ha tributato un lungo applauso quando il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa sulle iniziative del governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha osservato: "Non avremmo mai pensato, in questo nostro Paese, di questi tempi, di guardare immagini in cui sfilano file di autocarri dell’Esercito cariche di bare di nostri concittadini. Ai loro familiari va il mio, il nostro partecipe pensiero e la nostra commossa vicinanza".(Rin)