Russia: nuovo calo dei prezzi del petrolio deprezza il rublo, male anche gli indici azionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo crollo dei prezzi del petrolio ha avuto riflessi negativi sul rublo russo. Il tasso di cambio con il dollaro è salito nuovamente sopra i 79 rubli, mentre il valore dell’euro è cresciuto superando gli 86 rubli, stando ai dati pubblicati dalla Borsa di Mosca in apertura delle negoziazioni. I future del petrolio, in particolare per quanto riguarda il Brent, si sono ridotti circa del 2 per cento: il prezzo del greggio del Mare del Nord, infatti, è calato a 26,89 dollari al barile. L’andamento negativo della valuta ha avuto un riflesso anche sul resto del mercato azionario russo. L'indice Mosbirzhi è diminuito dello 0,85 per cento attestandosi a quota 2.431,95 punti, mentre l'indice commerciale Rts è sceso dell'1,01 per cento, a quota 971,75 punti.(Rum)