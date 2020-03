Slovacchia: coronavirus, parlamento approva raccolta dati da operatori telefonici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia di coronavirus l'Autorità slovacca per la salute pubblica (Uvz) sarà in grado di chiedere agli operatori telefonici dati dai telefoni cellulari per tracciare la diffusione del coronavirus e contenerla. Lo rende noto il quotidiano "Sme". Il disegno di legge del governo è stato approvato dal parlamento in procedura accelerata, ma ne è anche stata limitata la portata. L'ex premier e attuale deputato di opposizione Robert Fico ha etichettato la legge come un tentativo della coalizione di governo di ottenere dati privati. "L'obiettivo della legge è fermare la diffusione del coronavirus e non di spiare qualcuno", ha replicato il vicepresidente del Consiglio nazionale, Juraj Seliga. Lo stesso Seliga ha poi depositato un emendamento per limitare la quantità di dati accessibili all'Uvz. (Vap)