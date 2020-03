Georgia: coronavirus, Banca sviluppo asiatica valuta nuove misure a sostegno del paese

- Il presidente della Banca asiatica di sviluppo (Adb), Masatsugu Asakawa, ha discusso nuove possibili misure per sostenere la Georgia nel contrasto alla diffusione del Covid-19 durante una conversazione con il ministro delle Finanze del paese caucasico, Ivane Matchavariani. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews” citando fonti della Banca. “Siamo determinati a sostenere la Georgia in questa battaglia, e costantemente impegnati a valutare la presa di nuove misure in questo senso: molto importante in questo senso è il coordinamento con le autorità nazionali”, ha detto Asakawa. Il ministro, di contro, ha ringraziato l’istituto per il sostegno, definendolo “cruciale alla luce degli effetti della pandemia sull’economia globale”. (Res)