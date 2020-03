India: coronavirus, Congresso sostiene blocco attività e suggerisce misure di protezione sociale

- Sonia Gandhi, presidente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, ha scritto una lettera al primo ministro, Narendra Modi, in cui ha espresso il sostegno del suo partito all’imposizione del protocollo di blocco in tutto il paese e ha offerto alcuni suggerimenti. “I 21 giorni di lockdown su scala nazionale annunciati come provvedimento per combattere il coronavirus sono un passo da accogliere positivamente. Come presidente del Congresso nazionale indiano, voglio dichiarare che sosterremo e collaboreremo pienamente con ogni misura presa dal governo dell’Unione per assicurare il contenimento della pandemia”, ha scritto la leader politica. “È con spirito di solidarietà e cooperazione perciò che vorrei suggerire alcune misure che credo ci possano aiutare ad affrontare la massiccia crisi sanitaria e ad alleviare l’immensa sofferenza economica ed esistenziale alla quale le sezioni vulnerabili della nostra società saranno presto soggette”, ha aggiunto. (segue) (Inn)