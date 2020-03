India: coronavirus, Congresso sostiene blocco attività e suggerisce misure di protezione sociale (2)

- “Credo sinceramente che l’attuazione del Nyay Yojana sia la necessità del momento. In un periodo di enorme stress per i poveri che affronteranno le più gravi ricadute economiche della pandemia, ciò fornirebbe loro una risorsa economica di base su cui ripiegare”, ha suggerito Sonia Gandhi riferendosi al reddito minimo garantito, la principale proposta del Congresso nella campagna elettorale dell’anno scorso: Nyay è l’acronimo del nome dell’iniziativa (Nyuntam Aay Yojana), ma anche una parola che in hindi significa “giustizia”. La leader politica ha suggerito anche altre misure di protezione sociale, come il trasferimento diretto di denaro contante ai lavoratori che godono del sostegno previsto dal Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mgnrega), la legge sul diritto al lavoro e alla sicurezza sociale, che punta ad assicurare almeno cento giorni di impiego salariale per anno finanziario a ogni famiglia i cui membri adulti si offrano volontari per svolgere lavori manuali non qualificati. (segue) (Inn)