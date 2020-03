India: coronavirus, Congresso sostiene blocco attività e suggerisce misure di protezione sociale (3)

- La presidente del Congresso ha proposto il trasferimento di denaro anche per i lavoratori a giornata, gli operai delle fabbriche, i lavoratori edili e non organizzati, i pescatori, i braccianti agricoli e altre categorie vulnerabili. Sonia Gandhi ha anche chiesto la sospensione del pagamento delle rate mensile dei mutuatari per sei mesi, con la rinuncia alla riscossione degli interessi da parte delle banche, e una serie di agevolazioni fiscali. Infine, tra le proposte ci sono misure per la tutela degli operatori sanitari e per agevolare la catena di distribuzione e l’apertura di un portale web con le informazioni sugli ospedali designati Covid-19 e sulla costruzione di unità di terapia intensiva e ventilatori. (Inn)