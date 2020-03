Coronavirus: Conte, oggi è tempo dell'azione e della responsabilità

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella sua informativa nell’Aula del Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha ribadito che "ci sarà un tempo per tutto. Ma, oggi, è il tempo dell’azione, il tempo della responsabilità, dalla quale nessuno può fuggire. La responsabilità massima compete al governo, senz’altro. Ne siamo consapevoli. Ed è per questo - ha continuato il premier - che sono qui a riferire delle nostre azioni, nella sede dove operate voi rappresentanti del popolo". (Rin)