Coronavirus: Bulgaria, 243 casi positivi confermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di coronavirus in Bulgaria ha raggiunto le 243 unità: lo ha affermato il capo della task force bulgara contro la diffusione del virus, generale Ventsislav Moutafchiiski, confermando nel punto stampa odierno un solo nuovo caso di positività.Il capo della task force ha comunque annunciato l'intenzione di proporre al ministero della Sanità do Sofia l'estensione delle misure restrittive agli spostamenti fino al 12 aprile. "Se lasciamo le cose senza controllo, avremo bisogno di 500mila ventilatori che non possono essere ritrovati nell'intera Europa", ha dichiarato Moutafchiiski. (Bus)