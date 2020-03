Coronavirus: Conte al Senato, è tempo di azione e responsabilità

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa nell’Aula del Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha ribadito che "ci sarà un tempo per tutto. Ma, oggi, è il tempo dell’azione, il tempo della responsabilità, dalla quale nessuno può fuggire. La responsabilità massima compete al governo, senz’altro. Ne siamo consapevoli. Ed è per questo - ha continuato il premier - che sono qui a riferire delle nostre azioni, nella sede dove operate voi rappresentanti del popolo".Analogamente a quanto accaduto ieri a Montecitorio, anche l'Aula di palazzo Madama ha tributato un lungo applauso quando il presidente Conte ha osservato: "Non avremmo mai pensato, in questo nostro Paese, di questi tempi, di guardare immagini in cui sfilano file di autocarri dell’Esercito cariche di bare di nostri concittadini. Ai loro familiari va il mio, il nostro partecipe pensiero e la nostra commossa vicinanza".Il presidente ha rilevato di aver "ascoltato ieri alla Camera le dichiarazioni delle opposizioni di apertura al confronto sui provvedimenti dell'esecutivo. Dal governo c'è piena disponibilità. Ho dato mandato al ministro per i Rapporti con il Parlamento, D'Incà - ha continuato il premier - di un più intenso confronto per acquisire dalle forze di opposizione le più puntuali disposizioni". (Rin)