Coronavirus: Conte, da governo piena disponibilità a confronto con opposizioni

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa nell’Aula del Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha rilevato di aver "ascoltato ieri alla Camera le dichiarazioni delle opposizioni di apertura al confronto sui provvedimenti dell'esecutivo. Dal governo c'è piena disponibilità. Ho dato mandato al ministro per i Rapporti con il Parlamento, D'Incà - ha continuato il premier - di un più intenso confronto per acquisire dalle forze di opposizione le più puntuali disposizioni". (Rin)