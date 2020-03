Coronavirus: assessore Roma, grazie a dipendenti capitolini per impegno in emergenza

- L'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis, ringrazia "col cuore tutti i nostri dipendenti, uno ad uno, che in varie forme e modalità stanno garantendo il funzionamento della macchina amministrativa. Orgoglio e spirito di squadra". In un post su Facebook De Santis ricorda: "Ora chiediamo loro uno sforzo in più, per imprimere una spinta in più al lavoro della nostra Protezione civile, che svolge una funzione decisiva a beneficio di tutti i nostri cittadini. La Protezione civile di Roma Capitale ha bisogno di nuove energie e chiediamo ai nostri lavoratori su base volontaria di dare il loro contributo nei servizi di assistenza ai cittadini". (Rer)