Imprese: intesa Sanpaolo, nel 2020 fondo di beneficenza potrà erogare 20 milioni di euro (2)

- Nel 2019 il plafond di13,5 milioni ha sostenuto 818 progetti realizzati da enti non profit. Il 90 per cento delle donazioni è stato erogato in Italia coprendo tutte le Regioni italiane. L’82 per cento per cento, oltre 10 milioni, è stato destinato al sociale (+10 per cento rispetto al 2018), a favore delle componenti più deboli, e il restante ripartito uniformemente tra ricerca scientifica (6 per cento), iniziative presentate da enti religiosi (6 per cento) e cultura (6 per cento). La gestione del Fondo privilegia le iniziative relative a inclusione sociale, contrasto al disagio sociale e alla povertà, prevenzione e cura delle malattie, sostegno alla disabilità e a progetti di cooperazione internazionale. Il Fondo ha sostenuto anche nel 2019 iniziative a supporto della realizzazione degli obiettivi sociali del Piano d’Impresa, erogando complessivamente 1,9 milioni di euro per iniziative contro la povertà alimentare con 1,2 milioni pasti annui pari a circa il 34 per cento del target fissato. Tra i progetti sostenuti anche numerosi di respiro internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in cui opera il Gruppo, in particolare in Albania, Ucraina, Egitto, Libia, Romania e Moldavia. (segue) (Com)