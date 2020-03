Roma: ruba un cellulare mentre il proprietario è distratto dalla spesa, denunciato

- Approfittando della distrazione del proprietario, che stava scaricando la spesa dal bagagliaio della sua auto, ha rubato dal cruscotto il cellulare della vittima, un 25enne. E' successo ieri pomeriggio in via Macerata, zona Pigneto, ma il ladro è stato sorpreso con le mani nel sacco dai carabinieri di passaggio in quel momento. Il ladro, un 60enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. L'iPhone è stato restituito al proprietario.(Rer)