Polonia: sondaggi, presidente Duda potrebbe vincere elezioni se non ci saranno rinvii

- Il capo dello Stato polacco, Andrzej Duda, potrebbe vincere le elezioni presidenziali del prossimo 10 maggio con circa il 65 per cento dei voti se la data non sarà soggetta a rinvii a causa della diffusione del Covid-19 nel paese. Lo si apprende da un sondaggio condotto dall’istituto Kantar, richiesto dal quotidiano "Gazeta Wyborcza". Stando allo studio, l’affluenza si aggirerebbe comunque intorno al 31 per cento. Il principale avversario di Duda, Malgorzata Kidawa-Blonska (Piattaforma civica – Po) otterrebbe il 10 per cento, mentre gli altri candidati conquisterebbero percentuali tra il 4 e il 6 per cento. Se invece le elezioni presidenziali fossero posticipate, Duda otterrebbe al primo turno il 44 per cento e quindi si rivelerebbe necessario un ballottaggio, più probabilmente con Malgorzata Kidawa-Blonska (19 per cento). L'affluenza in questo caso aumenterebbe fino al 61 per cento. (Vap)