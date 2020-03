Coronavirus: Profumo (Leonardo) al "Corriere della Sera", nessun compromesso su salute ma non rinunciamo al futuro (4)

- Le grandi aziende contano su una rete di fornitori che rischia di restare schiacciata dalla crisi. "Per noi si tratta di circa 4.000 realtà, solo in Italia, per la stragrande maggioranza piccole e medie imprese altamente specializzate, che stiamo aiutando a crescere e ad essere il più possibile competitive indipendentemente da Leonardo ma che potrebbero avere enormi difficoltà a ripartire laddove Leonardo, il campione nazionale, dovesse fermarsi". "Non esagero - osserva l'amministratore delegato - se dico che è in gioco la sopravvivenza di un sistema industriale. Competenze di altissimo valore tecnologico eredità di investimenti in ricerca e sviluppo che non sarebbe possibile riconvertire e che, di fatto, andrebbero disperse pregiudicando l'indipendenza tecnologica dell'Italia in un settore che, a fronte dell'impetuosa avanzata dei processi di digitalizaazione, è un pilastro della sovranità nazionale. Fino a quando sarà possibile garantire le necessarie condizioni di sicurezza dei nostri dipendenti, come concordato con le parti sindacali, noi faremo la nostra parte", ha concluso Profumo. (Res)