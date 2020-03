Coronavirus: Misiani a "Il Foglio", una manovra che varrà il 19 per cento del pil

- Il prossimo decreto Aprile (titolo provvisorio) destinato alla prima ripartenza economica dopo il 'Cura Italia' (altrimenti detto decreto Marzo) per gli interventi d'urgenza per la pandemia, "avrà una dotazione paragonabile al primo. Che valeva 25 miliardi" dice a "Il Foglio" Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, del Pd. "La copertura verrà in parte dal recupero dei fondi europei non ancora impiegati e dalle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, circa 10-12 miliardi che sarebbero dovuti tornare al bilancio comunitario ma che Bruxelles ha autorizzato a trattenere. Il resto, da ulteriore disavanzo". Il totale potrebbe arrivare a una trentina di miliardi; che contribuiscono, assieme ai 25 precedenti e alla vecchia manovra di bilancio, a portare il deficit italiano intorno ai quattro punti e mezzo. "Ci muoviamo in base alla sospensione del Patto di stabilità e crescita decisa da Bruxelles. Consapevoli certo che poi bisognerà rientrare, ma si tratta di una scelta necessaria, per noi così come per il resto d'Europa". (segue) (Rin)