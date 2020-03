Coronavirus: Misiani a "Il Foglio", una manovra che varrà il 19 per cento del pil (2)

- Gestibile è il termine usato dal ministro Roberto Gualtieri per illustrare in Parlamento la recessione alla quale l'Italia sta andando incontro. "Stiamo monitorando giorno per giorno la situazione economica e dell'occupazione. Un ordine di grandezza non c'è, gli stessi centri di ricerca danno indicazioni divergenti. L'essenziale è che al calo, inevitabile e profondo, segua una rapida ripresa. Ciò che ci caratterizza è l'essere entrati prima nella fase acuta del contagio, il che lascia prevedere che ne usciremo prima. Ma l'Italia è un paese esportatore, non si può immaginare una ripresa autarchica. Cib perb significa anche che gli stimoli economici europei e mondiali non potranno fermarsi ai prossimi mesi". Misiani si concede una battuta: "Dopodiché servirebbe un decreto per mettere fine subito a questo 2020, che oltretutto è pure bisestile". Ma subito riprende con i numeri, anche perché è in agguato un'opposizione che di miliardi freschi ne chiede 100, cioè il doppio. "In realtà siamo già ben oltre" risponde. "Una parte dei 25 miliardi del primo decreto attivano 340 miliardi di liquidità per le imprese". E cioè "una moratoria sui prestiti per le micro imprese, partite Iva, piccole e medie aziende, professionisti e ditte individuali: 220 miliardi. Si tratta del congelamento del rimborso di linee di credito, anticipi, scadenze di prestiti, rate e canoni, al momento fino al 30 settembre. Il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sarà implementato per attivare liquidità per 100 miliardi attraverso strumenti di vario genere. A chi è escluso da queste facilitazioni la Cassa depositi e prestiti, attraverso garanzia pubblica, erogherà 10 miliardi". (segue) (Rin)