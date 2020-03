Coronavirus: Misiani a "Il Foglio", una manovra che varrà il 19 per cento del pil (3)

- "Altri 10 - riprende il viceministro - saranno liberati dalle banche che potranno cedere crediti incagliati e anticipare i relativi crediti di imposta. Il Fondo di solidarietà per i mutui di acquisto della casa verrà esteso agli autonomi, senza vincoli Isee. Verranno rafforzati i Confidi, le coperture Sace alle regioni per gli acquisti dall'estero di materiale sanitario, le tutele per le assicurazioni contro la volatilità del mercato. Mettendo tutto insieme, siamo al 19 per cento del pil. La Germania ha annunciato garanzie per 550 miliardi, il 16 per cento del suo pil. Ora parlano di 1.100. La Francia per 300, il 12 per cento. La Spagna di 200, il 16". I confronti europei portano alla querelle su Bruxelles e sulla riforma del Mes, l'ex Fondo salva stati. In vista del Consiglio europeo di oggi, i governi di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Belgio, Grecia, Irlanda e Lussemburgo hanno sottoscritto un documento congiunto per sbloccare intanto i Covid-bond destinati a specifici investimenti nel settore sanitario e nelle ricadute dell'epidemia. Anche Angela Merkel ha aperto a una forma temporanea di questa prima forma di Eurobond, sia pure finalizzati. (segue) (Rin)