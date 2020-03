Coronavirus: Misiani a "Il Foglio", una manovra che varrà il 19 per cento del pil (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E anche Lagarde ha appena invitato a considerare l'uso di Covid-bond one-off, una tantum". La presidente della Bce ha sollecitato linee di credito specifiche del Mes, con condizionalità soft, cioè la mera garanzia del destinatario della sostenibilità del debito. "Abbiamo detto e lo ripetiamo che non accetteremo interventi di controllo esterno, sulla Grecia hanno fatto tutti autocritica e non siamo certo in quelle condizioni. Le Enhanced conditions credit lines significano 'a condizionalità migliorata'. Di che si tratta? Va chiarito. Quel che è certo è che quel muro francotedesco si sta incrinando. Quello di Berlino venne giù in una notte, e anche lì le crepe c'erano da tempo", ha concluso Misiani. (Rin)