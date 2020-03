Coronavirus: Berlusconi a "La Stampa", l'esecutivo segua la Germania sui crediti alle aziende

- Giuseppe Conte si è presentato in Parlamento e ha annunciato nuovi interventi a tutela del mondo delle imprese e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista a "La Stampa" spiega che "abbiamo urgente bisogno di immettere liquidità sui mercati, ma per far fronte alla pandemia in questo momento siamo fermi ai 25 miliardi messi in campo giorni fa su nostra insistenza. Il Presidente del Consiglio ha promesso di aumentarli, ma non ha indicato nulla di concreto. La Germania invece ha già stanziato 156 miliardi". "Noi abbiamo presentato - continua - numerose proposte tra cui il blocco di ogni pagamento verso lo Stato per alcuni mesi, l'immediato saldo dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, la sospensione degli affitti per le attività produttive e commerciali ferme con indennizzo adeguato per i proprietari. C'è una sola cosa da fare, ma da fare subito, come ha già fatto la Germania: lo Stato dia alle banche la garanzia sui crediti alle aziende. Spero che il governo finalmente ci ascolti". (segue) (Rin)