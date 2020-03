Coronavirus: Berlusconi a "La Stampa", l'esecutivo segua la Germania sui crediti alle aziende (2)

- Si parla tanto di unità nazionale, soprattutto da parte del centrodestra. "Dal principio ho detto che di fronte a questo dramma le polemiche politiche passano in secondo piano e bisogna collaborare con il governo. Questo non significa unità nazionale ma collaborazione istituzionale. Mi ha colpito che oggi alla Camera dal Presidente del Consiglio non sia venuto alcun appello in questo senso. Del resto, collaborare vuol dire prendere le decisioni in modo condiviso, non essere informati di decisioni già prese, come è avvenuto finora". Conte ha firmato una lettera insieme ad altri 8 capi di Stato e di governo per chiedere all'Ue di adottare uno strumento nuovo come i corona bond per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia. "È una nostra richiesta da sempre, e sono lieto che su questo l'Italia parli con una voce sola. Su i coronabond l'Europa è divisa. Alcuni Paesi del Nord non si sono ancora resi conto che la gravità della situazione riguarda tutti, anche dal punto di vista economico. Positivo però che la signora Von Der Leyen e la signora Lagarde abbiano manifestato disponibilità su questa soluzione". Quanto alla tenuta del nostro sistema sanitario, "il vero scandalo è quello delle basse retribuzioni del personale medico e infermieristico. Per il resto mi pare che il sistema sanitario sottoposto alla prova più difficile, quello della Lombardia, finora abbia retto pur in condizioni di straordinaria difficoltà. Questo ne conferma l'assoluta eccellenza. Ciò vale del restoanche per quelle regioni del Nord, le più coinvolte". (segue) (Rin)