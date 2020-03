Coronavirus: Berlusconi a "La Stampa", l'esecutivo segua la Germania sui crediti alle aziende (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi osserva inoltre che "le scelte effettuate dal governo, magari in ritardo, erano in gran parte obbligate. Ma il problema è più generale. Un Paese avanzato come l'Italia dovrebbe avere al governo persone con esperienza, con competenza, con un passato adeguato. Proprio come quelle che avevo portato al governo con me. Ma sono gli italiani che a Palazzo Chigi ci hanno messo quelli di adesso. Speriamo che la prossima volta ci ripensino. Ora si tratta di fare molto di più per sostenere lavoro e imprese e noi di Forza Italia siamo a disposizione del governo per dare il nostro contributo di esperienza e di competenza". Il presidente ha donato dieci milioni per il nuovo ospedale del Portello."Quando mi è stato presentato il progetto per la realizzazione del nuovo ospedale in Fiera ho deciso subito. Ho esitato, invece, sul rendere nota la donazione. Avrei preferito che restasse riservata, ma mi è stato fatto notare che renderla nota poteva suscitare una positiva emulazione, e in effetti così è stato". All'estero non sono stati molto generosi con l'Italia. (segue) (Rin)