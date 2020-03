Coronavirus: Berlusconi a "La Stampa", l'esecutivo segua la Germania sui crediti alle aziende (4)

- Sono venuti fuori vecchi egoismi europei. "L'atteggiamento iniziale dell'Europa è stato francamente deludente. Ora le cose stanno cambiando. Se l'Europa mancasse questa prova, se non dimostrasse di essere una comunità solidale, fallirebbe per sempre". E poi questo paradosso: nella Lombardia della Lega e anticomunista, sono i medici dei Paesi comunisti che ci vengono ad aiutare. "Ricordo che un rigido anticomunista come Churchill non esitò ad allearsi con Stalin per resistere a Hitler e vincere la guerra. Oggi siamo in guerra e ben vengano gli aiuti, che del resto arrivano da molte parti, oltre che da Cuba e dalla Cina. Ma naturalmente il nostro giudizio politico sui sistemi comunisti non cambia". La Lombardia sta pagando tanto. Inquinamento, forse. "L'inquinamento è un grave problema ma non c'è alcuna evidenza scientifica di un possibile collegamento con la pandemia. E non mi sembra che gli imprenditori si oppongano alla chiusura delle loro aziende: insistono giustamente, affinché ci siano delle garanzie di finanziamento da parte delle banche, a loro volta garantite dallo Stato", ha concluso Berlusconi. (Rin)