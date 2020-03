Coronavirus: Conte a "Famiglia Cristiana", uniti ci rialzeremo

- L'annuncio della chiusura delle attività produttive non essenziali si aggiunge a quella delle scuole e desta ansia: non si ha un'idea di quanto verrà dilatata la durata delle misure restrittive. "Stiamo operando sempre a stretto contatto con il comitato tecnico-scientifico, - spiega il premier Giuseppe Conte a "Famiglia Cristiana" - mettendo in campo tutte le misure più rigorose e proporzionate alla diffusione del contagio. È un virus nuovo anche per gli scienziati. Lo stiamo contrastando adeguandoci costantemente al mutare delle condizioni, ma è ancora presto per fissare la data di fine emergenza". Ci sono grandi preoccupazioni per il futuro e per la situazione debitoria del Paese. "L'Italia ha chiesto e ottenuto la possibilità di scorporare dal calcolo del deficit in sede europea i 25 miliardi stanziati dal decreto 'Cura Italia' e la Commissione europea ha compiuto un passo ancora più coraggioso, sospendendo il Patto di stabilità. Anche l'iniziativa messa in campo dalla Bce mostra la consapevolezza che stiamo affrontando una crisi anche sociale ed economica di portata epocale". (segue) (Rin)