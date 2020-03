Coronavirus: Conte a "Famiglia Cristiana", uniti ci rialzeremo (2)

- Venticinque miliardi sono una cifra enorme ma forse non basteranno all'economia italiana per risollevarsi. "Il 'Cura Italia' è stato un provvedimento necessario e urgente, ma ora è il momento di far ripartire il motore dell'economia italiana ed europea: per sostenere gli sforzi dei Paesi membri abbiamo bisogno degli eurobond. La solidarietà europea è lo scudo più efficace per contrastare il virus. L'Italia sta offrendo un grande contributo, anche in questa direzione: penso alla rimozione, su nostra richiesta, del blocco alle esportazioni di mascherine e altri prodotti sanitari disposto inizialmente da alcuni Paesi". "Quanto al fronte interno, - aggiunge Conte - già nelle scorse settimane ci siamo attrezzati per rafforzare le produzioni interne di apparecchi respiratori e di dispositivi di protezione individuale. Il commissario Arcuri, su mia richiesta, ha iniziato a lavorare per questo obiettivo prima ancora che la sua nomina venisse formalizzata. Con il decreto 'Cura Italia' gli abbiamo conferito il potere di procedere a requisizioni di stabilimenti e a conversioni industriali proprio per sopperire a questo straordinario fabbisogno". (segue) (Rin)