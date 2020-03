Coronavirus: Conte a "Famiglia Cristiana", uniti ci rialzeremo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti si chiedono come mai alcuni mezzi pubblici come la metropolitana, che in alcune fasce orarie, per esempio a Milano, si presenta affollata, continuino a funzionare... "Con l'ultimo decreto adottato si ridurrà notevolmente l'afflusso di persone. Abbiamo in ogni caso chiesto alle autorità locali di riprogrammare le corse e gli orari in base ai nuovi picchi di affluenza, in modo da consentire il rispetto della distanza di sicurezza tra i viaggiatori. Il trasporto pubblico non può essere bloccato: impediremmo a medici e infermieri di raggiungere gli ospedali e renderemmo difficoltoso muoversi per chi è investito di servizi di pubblica utilità". Salvini e Meloni reputano insufficienti i provvedimenti a sostegno di aziende e liberi professionisti in questo frangente. "Con il 'Cura Italia' abbiamo fatto un primo passo importante a sostegno delle famiglie e dei lavoratori, a cui ne seguiranno altri. Alle opposizioni chiedo di contribuire costruttivamente allo sforzo messo in campo dal Governo, con responsabilità e amor di patria, mettendo da parte contrapposizioni pregiudiziali o polemiche strumentali. Dobbiamo tutti contribuire a proteggere la salute dei nostri cittadini, provando nel contempo a preservare quanto più possibile il nostro sistema produttivo". (segue) (Rin)