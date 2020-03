Coronavirus: Conte a "Famiglia Cristiana", uniti ci rialzeremo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- S'invoca da più parti una sorta di esonero fiscale per quest'anno. "Stiamo vivendo uno tsunami economico, ben differente dalle crisi anche molto serie affrontate nel recente passato. Siamo disponibili ad adottare tutte le misure utili, anche le più innovative e straordinarie, a dare più respiro alle imprese e ai lavoratori, in particolare autonomi". Per molti l'Europa è stata tutt'altro che vicina all'Italia in questa dura prova. "Questa pandemia richiede una risposta europea vigorosa, tempestiva, coordinata. Ho ribadito questa posizione anche in occasione dell'incontro in videoconferenza del G7. Per l'Europa è un appuntamento storico: dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti disponibili, anche straordinari, per reagire in modo efficace, e anzi dobbiamo approfittarne per rafforzare l'intera architettura europea, rendendola più efficiente e rispondente ai bisogni effettivi dei cittadini. Devo riconoscere che negli ultimi giorni iniziano ad assumere concretezza le dichiarazioni di intenti delle istituzioni europee. Ma questo non basta. Bisogna proseguire con coraggio e forte determinazione per vincere la sfida del Covid-19". "L'Italia - coclude Conte - ora sente l'Europa vicina. Sono grato ai nostri partner europei per tutte le iniziative di sostegno, non solo morale ma anche materiale, messe in atto in questi giorni durissimi. Gli Stati membri e le istituzioni europee devono adesso marciare all'unisono per coordinare gli sforzi, nella consapevolezza che le risposte tardive sarebbero inutili". (Rin)