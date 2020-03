Energia: Azerbaigian, in calo export di petrolio alla Turchia nel primo bimestre 2020

- Nel primo bimestre dell’anno 38,05 milioni di barili di petrolio sono stati trasportati in Turchia attraverso l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, il 4,2 per cento in meno rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. È quanto riferisce la società turca Botas, operatore dell’infrastruttura energetica. Lo scorso anno, nel primo bimestre, dall’Azerbaigian alla Turchia sono stati erogati 39,71 milioni di barili di petrolio. (Res)