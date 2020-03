Coronavirus: ambasciatore Razov a "il Giornale", Putin ha voluto aiutare l'Italia (4)

- La Russia ha varato negli anni scorsi un piano di sviluppo dell'industria che si riassume nelle formula della sostituzione delle importazioni: i beni di consumo importati vengono sostituiti da beni prodotti sul mercato interno. "A causa delle sanzioni introdotte per ragioni politiche, i produttori europei, inclusi quelli italiani, hanno subito e continuano a subire molte perdite economiche. Per gli esportatori non sarà facile tornare in Russia: il mercato è stato occupato da produttori nazionali e degli esportatori proveniente da altri Paesi". Le sanzioni occidentali hanno dato un impulso allo sviluppo della sostituzione delle importazioni. In tal senso i produttori russi con il sostegno dello Stato hanno raggiunto dei buoni risultati in diversi campi, in primo luogo in quello agricolo, farmaceutico e in diversi settori industriali. "Ma, nonostante tutto, l'Italia rimane uno dei nostri maggiori partner commerciali. Continua la collaborazione in importanti settori quali quello petrolchimico, energetico, quello della costruzione di infrastrutture per i trasporti e di infrastrutture pubbliche, l'agroalimentare. Secondo i dati della 'Confindustria-Russia' sempre più aziende italiane localizzano la loro produzione in Russia, passando dalla vendita del prodotto finito alla vendita di tecnologie e alla produzione congiunta. Si va quindi dal made in Italy a un nuovo modello che si può definire made with Italy, 'Fatto con l'Italia'", ha concluso Razov. (Res)