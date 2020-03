Coronavirus: ambasciatore Eisenberg a "Il Messaggero", il metodo-Italia funziona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lewis Eisenberg, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, conosce bene le emergenze avendo gestito da manager delle Tom Gemelle il dopo 9/11. Adesso si trova a gestire i rapporti tra Stati Uniti e Italia nel pieno della pandemia da coronavirus. "Le crisi globali - dice a "Il Messaggero" - ci ricordano che Italia e Stati Uniti sono vicini come i gemelli. Non potremmo esserlo, vicini nei sentimenti e nei valori, più che in tempi di crisi. Non fa eccezione questa pandemia. L'America e gli americani si ritrovano al fianco dell'Italia e del popolo italiano come tante volte in passato. Insieme diventeremo più forti, e insieme sconfiggeremo il nostro comune nemico: il Covid-19". Anche gli Stati Uniti sono stati colpiti duramente. "Sì, subito dopo l'Italia. E come l'Italia, per la prima volta nella storia stiamo affrontando una sfida economica senza precedenti, Ma il governo americano, le nostre forze militari e le aziende private stanno facendo il possibile, ogni giorno, per portare aiuto all'Italia. Finora le nostre imprese hannodonatopiù di 12 milioni di euro per assistenza medica". Poi spiega cosa pensa del modello italiano di contrasto al virus. "Il vostro governo ha dato prova di grande determinazione e capacità di previsione e decisione, creando un modello valido per gli altri Paesi. Sotto la guida del premier Conte, l'Italia si è dovuta confrontare con l'irruzione improvvisa di un virus sconosciuto e lo ha fatto con uno sforzo sistemico e rigoroso di salute pubblica. La nostra Ambasciata e i nostri consolati osservano le misure imposte dai decreti del governo. Nonostante l'impatto sulle attività economiche e sulla vita delle persone, in particolare nelle aree più colpite del Nord, il popolo italiano si è unito facendo la differenza, come sempre in passato". (segue) (Res)