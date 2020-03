Coronavirus: ambasciatore Eisenberg a "Il Messaggero", il metodo-Italia funziona (2)

- In Italia si ha la percezione che altri Paesi siano più solidali: Cina, Russia, Cuba... "Il rapporto tra Stati Uniti e Italia è fondato su storia, cultura e valori condivisi. I nostri popoli nutrono la stessa aspirazione a un mondo prospero e sicuro. Supportiamo i valori democratici, crediamo nella libertà individuale e nella responsabilità dei governi riguardo alla salute e alla sicurezza dei cittadini. Noi e l'Italia siamo Paesi egualmente colpiti dal virus, stiamo facendo la nostra parte per affrontare l'emergenza sanitaria e salutiamo favorevolmente tutti gli sforzi in questa lotta globale. Ma non dev'esserci alcun dubbio che gli USA lavoreranno, come in passato, al fianco dei nostri alleati italiani. Il nostro rapporto sarà più forte che mai. La nostra storica amicizia durerà a dispetto di qualsiasi emergenza". "Mi tengo regolarmente in contatto - spiega l'ambasciatore - con i ministri degli Esteri e della Difesa, Di Maio e Guerini, con il Quirinale e Palazzo Chigi. Abbiamo discusso lo stress, le tensioni e le difficoltà dei cittadini e ho voluto sottolineare la solidarietà degli Stati Uniti verso l'Italia, in linea con decenni di collaborazione durante lc crisi più gravi del secolo scorso. Noi e l'Italia ci siamo dati reciprocamente aiuto nel portare a termine grandi imprese — bilateralmente cosi come attraverso istituzioni come la Nato. Abbiamo aiutato la ricostruzione europea dopo la guerra e lavorato insieme contro la minaccia terroristica in questo secolo. Nonostante questa pandemia, gli USA continuano a collaborare con l'Italia su molti temi come la Libia, e riconosciamo la necessità di restaurare i collegamenti commerciali il prima possibile". (segue) (Res)